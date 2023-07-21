Набиуллина заявила о сложностях восстановления экспортно ориентированных отраслей России

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о сложностях восстановления экспортно ориентированных отраслей экономики России.

«В другой части экономики, которая ориентирована на экспорт, возможности для полного восстановления производства остаются ограниченными», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, структурные изменения экономики привели к неоднородности по отдельным отраслям и регионам. Она уточнила, что большинство отраслей из тех, которые в основном ориентированы на внутренний спрос, достигли не только докризисного уровня, но и даже начинают превышать его.

Ранее в российском Центробанке заявили о росте вклада бюджетной политики России в увеличение внутреннего спроса.