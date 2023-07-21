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Набиуллина заявила о сложностях восстановления экспортно ориентированных отраслей России

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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о сложностях восстановления экспортно ориентированных отраслей экономики России.
Набиуллина заявила о сложностях восстановления экспортно ориентированных отраслей России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В другой части экономики, которая ориентирована на экспорт, возможности для полного восстановления производства остаются ограниченными», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, структурные изменения экономики привели к неоднородности  по отдельным отраслям и регионам. Она уточнила, что большинство отраслей из тех, которые в основном ориентированы на внутренний спрос, достигли не только докризисного уровня, но и даже начинают превышать его.

Ранее в российском Центробанке заявили о росте вклада бюджетной политики России в увеличение внутреннего спроса.

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