В ЦБ допустили возможность расплачиваться с уходящим из России бизнесом спецоблигациями

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме заявила о готовности регулятора ввести возможность расчёта с уходящими из России зарубежными компаниями с помощью специальных облигаций ЦБ.

Как указывает ТАСС, таким образом она прокомментировала предложение парламентария Владимира Кошелева, который высказал идею рассчитываться с уходящим с российского рынка бизнесом не валютой, а с помощью спецоблигаций Центрального банка России, привязанных к размеру замороженных западными странами активов российского финансового регулятора.

«В принципе, такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», — цитирует её агентство.

Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, объявила о завершении сделки по продаже бизнеса в России компании «Смарт Сервис» и заявила об окончательном уходе с российского рынка.