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Минэнерго России подтвердило сокращение поставок нефти на рынки в августе

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Минэнерго России подтверждает сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путём уменьшения экспорта. Сокращение поставок будет идти в дополнение к ранее принятым обязательствам по добровольному снижению добычи, отметило ведомство.
Минэнерго России подтвердило сокращение поставок нефти на рынки в августе
  • Gettyimages.ru
  • © zvonko1959

Об этом сообщает ТАСС.

«Россия подтверждает, что сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путём сокращения экспорта. Это означает принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в рамках добровольного сокращения. Это сокращение дополняет добровольное снижение, о котором Российская Федерация объявила ранее и которое продлено до конца декабря 2024 года», — сказали в министерстве.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что сокращение будет сделано в рамках усилий по обеспечению баланса рынка.

26 июня президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие специальных мер в ТЭК в связи с установлением предельной цены на российскую нефть.

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