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Новак: Россия добровольно сократит поставки нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки

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Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка.
Новак: Россия добровольно сократит поставки нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — цитирует его РИА Новости.

15 июня первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в рамках ПМЭФ заявил, что санкции и переориентация поставок вывели из действия наиболее эффективные маршруты для мировой энергетики.

По его словам, если раньше нефть из России шла потребителю около десяти дней, то сейчас этот срок увеличился и составляет от 30 до 45 дней.

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