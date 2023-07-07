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Финансовый эксперт Диашов посоветовал держать средства на краткосрочных рублёвых депозитах

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Анастасия Румянцева
Гендиректор инвестиционной компании «Диалот», эксперт по финансовым рынкам «Опоры России» Егор Диашов пояснил в беседе с RT, что в нынешней ситуации правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах, но не долгосрочных, а краткосрочных — на три или шесть месяцев.
Финансовый эксперт Диашов посоветовал держать средства на краткосрочных рублёвых депозитах
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«При подобной турбулентности правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах, но не долгосрочных, а краткосрочных — на три или шесть месяцев. При повышении ключевой ставки ЦБ — а такое решение регулятора становится всё более вероятным — будут подняты и ставки по депозитам. Поэтому вернее всего оперативно перезаключать договоры по размещению средств на рублёвых счетах в банках», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что в скачке курсов валют есть как объективные, долгосрочные, так и спекулятивные причины.

«К объективным можно отнести сокращение внешнеторгового баланса, в силу чего в страну поступает меньше валюты. Импорт, напротив, постепенно растёт, и это оказывает давление на курс рубля. При этом снижение курса рубля выгодно для бюджета, поскольку он свёрстан исходя из $70 за баррель. А средняя цена Urals по итогам полугодия составила $52,17. Поэтому рассчитывать на резкий «отскок» от сегодняшних значений не стоит», — заключил собеседник RT. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на нынешний рост курса валют.

По его словам, колебания курса валют действительно есть, однако такое уже бывало и в прошлом. 

6 июля ведущий аналитик PFL Advisors Илья Мароченков в беседе с RT прокомментировал рост евро выше 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

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