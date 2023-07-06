Аналитик Мароченков объяснил рост евро выше 100 рублей
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По словам аналитика, текущее падение рубля может быть вызвано «бегством капитала, либо изменением объёмов реального притока экспортной выручки на рынок».
«Однозначно назвать причину сейчас невозможно, но с учётом скорости ослабления рубля и резкости происходящего мы склоняемся к бегству капитала», — заявил он.
Мароченков подчеркнул, что, по его мнению, рубль к доллару перейдет в коридор 90—100 рублей, что соответствует курсу юаня в 12,5—13,8 и евро в 97—110.
Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.