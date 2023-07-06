Аналитик Мароченков объяснил рост евро выше 100 рублей

Ведущий аналитик Илья Мароченков PFL Advisors в беседе с RT прокомментировал рост евро выше 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

По словам аналитика, текущее падение рубля может быть вызвано «бегством капитала, либо изменением объёмов реального притока экспортной выручки на рынок».

«Однозначно назвать причину сейчас невозможно, но с учётом скорости ослабления рубля и резкости происходящего мы склоняемся к бегству капитала», — заявил он.

Мароченков подчеркнул, что, по его мнению, рубль к доллару перейдет в коридор 90—100 рублей, что соответствует курсу юаня в 12,5—13,8 и евро в 97—110.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.