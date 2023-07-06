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Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на нынешний рост курса валют

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на нынешний рост курса валют.
Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на нынешний рост курса валют
  • Gettyimages.ru

По его словам, колебания курса валют действительно есть, однако такое уже бывало и в прошлом. 

«И были отскоки назад. И мы с вами знаем прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые, наверное, нельзя исключать и сейчас», — отметил Песков.

Вместе с этим он добавил, что макроэкономические показатели в России в настоящий момент лучше ожидаемых.

Ранее ведущий аналитик PFL Advisors Илья Мароченков в беседе с RT прокомментировал рост евро выше 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

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