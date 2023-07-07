Песков заявил, что курс рубля связан с текущей конъюнктурой
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Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин не планирует каких-то совещаний, связанных с волатильностью рубля.
Он напомнил, что Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным пришёл к выводу, что российские экономические показатели очень хорошие.
По словам Пескова, речь шла о конкретных цифрах, свидетельствующих о том, что сомнений в макроэкономической стабильности быть не может.
«Всё остальное — это дело текущей конъюнктуры», — отметил он.
Ранее Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на нынешний рост курса валют.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте. По его словам, «нужно понимать, что инфляция пожирает валютные накопления».