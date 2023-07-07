Песков заявил, что курс рубля связан с текущей конъюнктурой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин не планирует каких-то совещаний, связанных с волатильностью рубля.

Он напомнил, что Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным пришёл к выводу, что российские экономические показатели очень хорошие.

По словам Пескова, речь шла о конкретных цифрах, свидетельствующих о том, что сомнений в макроэкономической стабильности быть не может.

«Всё остальное — это дело текущей конъюнктуры», — отметил он.

Ранее Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на нынешний рост курса валют.

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте. По его словам, «нужно понимать, что инфляция пожирает валютные накопления».