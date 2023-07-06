КНР ввела ограничения на экспорт галлия и германия в целях защиты нацбезопасности

Официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что китайская сторона приняла решение ввести экспортный контроль в отношении галлия и германия для поддержания национальной безопасности.

«Товары, связанные с галлием и германием, имеют выраженные свойства двойного назначения и могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях», — цитирует её ТАСС.

Представитель китайского ведомства подчеркнула, что международная практика предусматривает введение контроля за экспортом данного рода товаров.

Она добавила, что целью данного шага является стремление Китая «поддерживать национальную безопасность и лучше выполнять международные обязательства».

Ранее в Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности.