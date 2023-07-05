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Счётная палата сообщила о дефиците бюджета в 2,4 трлн рублей в I квартале 2023 года

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Дефицит бюджета России в I квартале 2023 года составил 2,402 трлн рублей.

Об этом говорится в докладе Счётной палаты России.

«Общий объём доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объёма доходов», — сказано в документе.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что налоговая нагрузка в ресурсных секторах России близка к максимуму.

Он также отметил, что нельзя исключать возврат к налогу на сверхприбыль при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса.

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