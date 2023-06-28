Замминистра финансов Сазанов: нельзя исключать в будущем возврат к налогу на сверхприбыль

Гипотетически нельзя исключать возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците российского бюджета и сверхдоходах бизнеса.

Об этом, как сообщает РИА Новости, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — отметил он.

13 июня в Минфине России сообщили, что на заседании правительства России одобрили законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.