Замминистра финансов Сазанов: нельзя исключать в будущем возврат к налогу на сверхприбыль
Об этом, как сообщает РИА Новости, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — отметил он.
13 июня в Минфине России сообщили, что на заседании правительства России одобрили законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.