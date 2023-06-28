Замминистра финансов Сазанов: налоговая нагрузка в ресурсных секторах близка к максимуму
Об этом пишет РИА Новости.
«В ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки», — сказал он.
Сазанов уточнил, что её дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли, поскольку возможно сокращение инвестиций.
Он также заявил, что нельзя исключать возврат к налогу на сверхприбыль при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса.