Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Замминистра финансов Сазанов: налоговая нагрузка в ресурсных секторах близка к максимуму

Короткая ссылка
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что налоговая нагрузка в ресурсных секторах России близка к максимуму.

Об этом пишет РИА Новости.

«В ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки», — сказал он.

Сазанов уточнил, что её дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли, поскольку возможно сокращение инвестиций.

Он также заявил, что нельзя исключать возврат к налогу на сверхприбыль при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить