Экономист назвала преимущества порога бесплатных переводов самому себе в 1,4 млн рублей

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с RT прокомментировала заявление директора департамента национальной платёжной системы Центробанка Аллы Бакиной о том, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранён.

По словам специалиста, у большинства граждан есть счета в нескольких банках и установление порога на уровне 1,4 млн рублей позволит им и далее «свободно оперировать своими средствами, в том числе освобождая от необходимости платить значительную комиссию за перевод своих же средств самому себе».

Ранее, как отметила собеседница RT, почти все крупные кредитные организации в России стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка.

«Плату за так называемое стягивание денег сегодня берут 15—25 банков, стоимость «услуги» 1—2%. Например, ВТБ с 1 мая взимает комиссию 1,25% от суммы перевода, минимум 30 рублей, Росбанк — с февраля 1,75%, ПСБ, Россельхозбанк и Почта Банк взимают комиссию 1,5%», — заключила Лебединская.

Ранее директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина заявила в интервью «Известиям», что кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе сообщила, что лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями будет установлен в размере 300 тыс. рублей в месяц.