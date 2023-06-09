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Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на переводы физлицам в долларах из других банков

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С 20 июня Райффайзенбанк вводит комиссию 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков.
Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на переводы физлицам в долларах из других банков
  • РИА Новости

«С 20 июня 2023 года комиссия за входящий перевод из других банков в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более $500», — говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что количество входящих переводов в долларах США будет ограничено по причине изменения рыночных условий.

Новая комиссия не будет распространяться на начисление зарплаты в долларах.

Ранее стало известно, что банк «Тинькофф» вводит с 5 июня 2023 года комиссию в 1% за пополнение счёта с помощью наличной валюты.

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