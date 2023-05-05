Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме Райффайзенбанка
- РИА Новости
Как пишет РБК, об этом RBI сообщила в презентации к финансовой отчётности за I квартал текущего года.
Отмечается, что корреспондентские счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций.
Ранее Райффайзенбанк объяснил, что принял решение о сокращении части крышных конструкций в Москве в связи с узнаваемостью своего бренда.
В банке заявили, что решили на текущем этапе не продлевать контракты на размещение части крышных конструкций, так как ориентируются «на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка».