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Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме Райффайзенбанка

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Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), материнская структура российского Райффайзенбанка, прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей «дочки».
Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме Райффайзенбанка
  • РИА Новости

Как пишет РБК, об этом RBI сообщила в презентации к финансовой отчётности за I квартал текущего года.

Отмечается, что корреспондентские счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций.

Ранее Райффайзенбанк объяснил, что принял решение о сокращении части крышных конструкций в Москве в связи с узнаваемостью своего бренда.

В банке заявили, что решили на текущем этапе не продлевать контракты на размещение части крышных конструкций, так как ориентируются «на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка».

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