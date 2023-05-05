Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме Райффайзенбанка

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), материнская структура российского Райффайзенбанка, прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей «дочки».

Как пишет РБК, об этом RBI сообщила в презентации к финансовой отчётности за I квартал текущего года.

Отмечается, что корреспондентские счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций.

Ранее Райффайзенбанк объяснил, что принял решение о сокращении части крышных конструкций в Москве в связи с узнаваемостью своего бренда.

В банке заявили, что решили на текущем этапе не продлевать контракты на размещение части крышных конструкций, так как ориентируются «на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка».