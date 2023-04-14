Райффайзенбанк объяснил сокращение части вывесок в Москве узнаваемостью бренда

Райффайзенбанк объяснил, что принял решение о сокращении части крышных конструкций в Москве в связи с узнаваемостью своего бренда.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Как сообщала «Москва 24», вывеску Райффайзенбанка убрали со здания на Калужской площади в российской столице.

В банке заявили, что решили на текущем этапе не продлевать контракты на размещение части крышных конструкций, так как ориентируются «на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка».

Ранее РБК писал, что Райффайзенбанк откажется с 10 апреля от подключения пакетов услуг «Зарплатный», карточки, на которые сейчас выплачиваются зарплаты, будут работать до истечения срока действия.