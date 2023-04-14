Райффайзенбанк объяснил сокращение части вывесок в Москве узнаваемостью бренда

Короткая ссылка
Райффайзенбанк объяснил, что принял решение о сокращении части крышных конструкций в Москве в связи с узнаваемостью своего бренда.
Райффайзенбанк объяснил сокращение части вывесок в Москве узнаваемостью бренда
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Как сообщала «Москва 24», вывеску Райффайзенбанка убрали со здания на Калужской площади в российской столице.

В банке заявили, что решили на текущем этапе не продлевать контракты на размещение части крышных конструкций, так как ориентируются «на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка».

Ранее РБК писал, что Райффайзенбанк откажется с 10 апреля от подключения пакетов услуг «Зарплатный», карточки, на которые сейчас выплачиваются зарплаты, будут работать до истечения срока действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить