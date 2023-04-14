Райффайзенбанк объяснил сокращение части вывесок в Москве узнаваемостью бренда
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Как сообщала «Москва 24», вывеску Райффайзенбанка убрали со здания на Калужской площади в российской столице.
В банке заявили, что решили на текущем этапе не продлевать контракты на размещение части крышных конструкций, так как ориентируются «на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка».
Ранее РБК писал, что Райффайзенбанк откажется с 10 апреля от подключения пакетов услуг «Зарплатный», карточки, на которые сейчас выплачиваются зарплаты, будут работать до истечения срока действия.