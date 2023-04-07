Райффайзенбанк прекратит подключение новых пакетов услуг «Зарплатный» с 10 апреля
- РИА Новости
Об этом РБК сообщили в банке.
Издание напоминает, что пакеты услуг являются дополнительной опцией, которая даёт ряд привилегий.
«Клиенты, получающие зарплату на карту банка в рамках зарплатного проекта своего работодателя, даже в случае отключения ПУ «Зарплатный» не теряют привилегий», — уточнили в банке.
С 6 марта Райффайзенбанк повысил минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для физлиц.