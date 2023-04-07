Райффайзенбанк прекратит подключение новых пакетов услуг «Зарплатный» с 10 апреля

Райффайзенбанк откажется с 10 апреля от подключения пакетов услуг «Зарплатный», карточки, на которые сейчас выплачиваются зарплаты, будут работать до истечения срока действия.

Об этом РБК сообщили в банке.

Издание напоминает, что пакеты услуг являются дополнительной опцией, которая даёт ряд привилегий.

«Клиенты, получающие зарплату на карту банка в рамках зарплатного проекта своего работодателя, даже в случае отключения ПУ «Зарплатный» не теряют привилегий», — уточнили в банке.

С 6 марта Райффайзенбанк повысил минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для физлиц.