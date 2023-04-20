ЦБ введёт лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями в 300 тысяч рублей в месяц
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Мы определили сумму в 300 тыс. рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим она уточнила, что соответствующую сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например «если вы получили цифровые рубли от кого-то ещё», можно будет переводить себе или другому человеку без процентов.
Ранее в Центробанке России заявили, что цифровые рубли не заменят наличные деньги.
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.
Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин также рассказал о преимуществах оплаты цифровыми рублями. В частности, это отсутствие комиссий за безналичные переводы и скорость обработки данных.