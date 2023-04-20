ЦБ введёт лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями в 300 тысяч рублей в месяц

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе сообщила, что лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями будет установлен в размере 300 тыс. рублей в месяц.

«Мы определили сумму в 300 тыс. рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она уточнила, что соответствующую сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например «если вы получили цифровые рубли от кого-то ещё», можно будет переводить себе или другому человеку без процентов.

Ранее в Центробанке России заявили, что цифровые рубли не заменят наличные деньги.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин также рассказал о преимуществах оплаты цифровыми рублями. В частности, это отсутствие комиссий за безналичные переводы и скорость обработки данных.