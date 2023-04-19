Аналитик Звёздин назвал отсутствие комиссий одним из преимуществ оплаты цифровыми рублями

Короткая ссылка
Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин рассказал о преимуществах оплаты цифровыми рублями. В частности, это отсутствие комиссий за безналичные переводы и скорость обработки данных.
Аналитик Звёздин назвал отсутствие комиссий одним из преимуществ оплаты цифровыми рублями
  • Gettyimages.ru

«Таким образом, переводя денежные средства от человека к человеку или юридическому лицу, отсутствуют минусы банковских электронных платежей, а именно комиссии и скорость», — отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, в числе преимуществ и возможность отслеживания средств — пользователь сможет получить юридическую защиту.

«И самым главным преимуществом является возможность создания смарт-контрактов. То есть условий, при которых от субъекта А к субъекту Б перейдут денежные средства», — полагает Звёздин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить