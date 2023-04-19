Аналитик Звёздин назвал отсутствие комиссий одним из преимуществ оплаты цифровыми рублями

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин рассказал о преимуществах оплаты цифровыми рублями. В частности, это отсутствие комиссий за безналичные переводы и скорость обработки данных.

«Таким образом, переводя денежные средства от человека к человеку или юридическому лицу, отсутствуют минусы банковских электронных платежей, а именно комиссии и скорость», — отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, в числе преимуществ и возможность отслеживания средств — пользователь сможет получить юридическую защиту.

«И самым главным преимуществом является возможность создания смарт-контрактов. То есть условий, при которых от субъекта А к субъекту Б перейдут денежные средства», — полагает Звёздин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.