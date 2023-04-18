ЦБ России: цифровые рубли не заменят наличные деньги

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В Центробанке России заявили, что цифровые рубли не заменят наличные деньги.
ЦБ России: цифровые рубли не заменят наличные деньги
  • Gettyimages.ru

Регулятор отметил на своём сайте, что новая форма национальной валюты не заменит собой наличные и безналичные рубли.

«Граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за человеком», — говорится в заявлении.

В ЦБ подчеркнули, что цифровой рубль можно будет использовать только для ограниченного списка товаров.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных.

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