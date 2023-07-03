«Известия»: в ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

Директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе.

Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

«Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранён», — заявила Бакина.

Ранее стало известно, что с 20 июня Райффайзенбанк вводит комиссию 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе сообщила, что лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями будет установлен в размере 300 тыс. рублей в месяц.