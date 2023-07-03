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«Известия»: в ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

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Директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе.
«Известия»: в ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

«Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранён», — заявила Бакина.

Ранее стало известно, что с 20 июня Райффайзенбанк вводит комиссию 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе сообщила, что лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями будет установлен в размере 300 тыс. рублей в месяц.

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