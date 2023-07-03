«Известия»: в ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей
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Об этом она сообщила в интервью «Известиям».
«Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранён», — заявила Бакина.
Ранее стало известно, что с 20 июня Райффайзенбанк вводит комиссию 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе сообщила, что лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями будет установлен в размере 300 тыс. рублей в месяц.