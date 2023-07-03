ЦБ планирует вывести карты МИР в пять-шесть новых стран в 2023 году
Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».
«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта МИР», — говорится в сообщении.
Бакина отметила, что карта МИР уже «уверенно» внедряется на Кубу.
«Кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно», — добавила директор.
Ранее в ЦБ заявили, что в течение трёх лет расчёты по Visa и Masterсard в России почти исчезнут.
Также глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что создание конкурента карте МИР является устаревшим подходом, поскольку сейчас конкуренция происходит между разными методами платежей.