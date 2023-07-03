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ЦБ планирует вывести карты МИР в пять-шесть новых стран в 2023 году

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Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что банк России планирует вывести карты отечественной платёжной системы МИР в пять-шесть новых стран уже в этом году.

Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта МИР», — говорится в сообщении.

Бакина отметила, что карта МИР уже «уверенно» внедряется на Кубу.

«Кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно», — добавила директор.

Ранее в ЦБ заявили, что в течение трёх лет расчёты по Visa и Masterсard в России почти исчезнут.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что создание конкурента карте МИР является устаревшим подходом, поскольку сейчас конкуренция происходит между разными методами платежей.

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