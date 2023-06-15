Глава ЦБ Набиуллина назвала устаревшим подходом создание конкурента карте МИР
- РИА Новости
Об этом она сказала на полях ПМЭФ.
«Я к конкуренции отношусь всегда хорошо, мы её должны развивать. Но конкурент карте МИР — это устаревший подход», — цитирует Нибиуллину РИА Новости.
По словам главы ЦБ, в данный момент происходит конкуренция между различными способами платежей, такими как СБП, и собственными платёжными сервисами банков.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банки обсуждают возможность создания конкурента для оператора карт МИР — НСПК.