Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава ЦБ Набиуллина назвала устаревшим подходом создание конкурента карте МИР

Короткая ссылка
Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что создание конкурента карте МИР является устаревшим подходом, поскольку сейчас конкуренция происходит между разными методами платежей.
Глава ЦБ Набиуллина назвала устаревшим подходом создание конкурента карте МИР
  • РИА Новости

Об этом она сказала на полях ПМЭФ.

«Я к конкуренции отношусь всегда хорошо, мы её должны развивать. Но конкурент карте МИР — это устаревший подход», — цитирует Нибиуллину РИА Новости.

По словам главы ЦБ, в данный момент происходит конкуренция между различными способами платежей, такими как СБП, и собственными платёжными сервисами банков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банки обсуждают возможность создания конкурента для оператора карт МИР — НСПК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить