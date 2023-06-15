Глава ЦБ Набиуллина назвала устаревшим подходом создание конкурента карте МИР

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что создание конкурента карте МИР является устаревшим подходом, поскольку сейчас конкуренция происходит между разными методами платежей.

Об этом она сказала на полях ПМЭФ.

«Я к конкуренции отношусь всегда хорошо, мы её должны развивать. Но конкурент карте МИР — это устаревший подход», — цитирует Нибиуллину РИА Новости.

По словам главы ЦБ, в данный момент происходит конкуренция между различными способами платежей, такими как СБП, и собственными платёжными сервисами банков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банки обсуждают возможность создания конкурента для оператора карт МИР — НСПК.