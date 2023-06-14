Греф сообщил, что банки обсуждают возможность создания конкурента для НСПК
- РИА Новости
«Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платёжных инструментов, конечно, нужна конкуренция», — подчеркнул он, отметив, что «два всегда лучше, чем один».
Сейчас у Сбера нет конкретных планов, отметил он.
«Мы просто все осознаем, что было бы неплохо иметь конкуренцию», — сказал он.
Глава компании предложил два варианта развития событий.
«Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали её участниками, либо в конце концов появился ещё один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», — приводит издание его слова.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что выпуск карт российской платёжной системы МИР по итогам 2022 года вырос на 60%.