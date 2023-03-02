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ЦБ России: выпуск карт системы МИР по итогам 2022 года вырос на 60%

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Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что выпуск карт российской платёжной системы МИР по итогам 2022 года вырос на 60%.
ЦБ России: выпуск карт системы МИР по итогам 2022 года вырос на 60%
  • РИА Новости

Об этом она сказала на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«Если говорить о цифрах, то карта МИР сейчас — это 182 млн выпущенных карт. Должна сказать, что в основном это был рост органический, потому что мы сохранили обработку карт международных платёжных систем в стране. Мы специально это сделали, чтобы у клиентов не было шока с возможным переходом резким на Национальную платёжную систему», — цитирует её ТАСС.

Ранее индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Индонезия находится в процессе рассмотрения варианта использования на её территории карт российской платёжной системы МИР.

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