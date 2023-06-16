В ЦБ заявили, что в течение трёх лет расчёты по Visa и Masterсard в России почти исчезнут

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что в течение трёх лет расчёты с помощью платёжных систем Visa и Masterсard в России могут практически исчезнуть.

Об этом она сказала на полях ПМЭФ-2023.

Как рассказала Скоробогатова, доля Visa и Mastercard в России идёт на спад.

«Я думаю, на горизонте трёх лет мы действительно будем внутри страны рассчитываться только своими платёжными решениями», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

Президент России Владимир Путин отметил, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом.