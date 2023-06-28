МЭР ожидает от ЦБ взвешенного решения по ключевой ставке с учётом потребностей экономики

В Минэкономразвития России заявили, что ожидают от Центробанка России взвешенного решения по ключевой ставке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Ожидаем, что ЦБ будет принимать взвешенное решение, ориентируясь в том числе на потребности обеспечения ресурсами структурной перестройки экономики», — отметили в МЭР.

Ранее заместитель председателя российского ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT объяснил почему ЦБ может повысить ставку.