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МЭР ожидает от ЦБ взвешенного решения по ключевой ставке с учётом потребностей экономики

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В Минэкономразвития России заявили, что ожидают от Центробанка России взвешенного решения по ключевой ставке.
МЭР ожидает от ЦБ взвешенного решения по ключевой ставке с учётом потребностей экономики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Ожидаем, что ЦБ будет принимать взвешенное решение, ориентируясь в том числе на потребности обеспечения ресурсами структурной перестройки экономики», — отметили в МЭР.

Ранее заместитель председателя российского ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT объяснил почему ЦБ может повысить ставку.

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