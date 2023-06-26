Специалист Русецкий допустил укрепление курса рубля к концу года до уровня 75—80 за доллар

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий заявил в беседе с RT, что есть возможность увидеть укрепление рубля к концу года до уровня 75—80 рублей за доллар на фоне роста доходов бюджета, снижения дисконта российской нефти, а также потенциального повышения ключевой ставки со стороны Банка России.

По словам эксперта, один из самых популярных и неоднозначных вопросов — это прогноз по валюте. Если смотреть на курс в среднесрочной перспективе, важно учитывать факторы внутреннего и внешнего равновесия, объяснил он.

Внешнее равновесие, как отметил специалист, обеспечивается притоком валюты от внешней торговли и спросом на неё внутри страны.

«Согласно оперативным данным ЦБ, в последние месяцы сальдо (разница между поступлением денег в Россию и оттоком капитала за рубеж. — RT) с поправкой на дивиденды, которые не могут покинуть страну (то есть дивиденды, начисленные инвесторам из недружественных стран), составляет $6—7 млрд. Это соответствует уровню начала 2021 — конца 2022 года, в тот период курс находился в диапазоне 77—81 рублей за доллар», — рассказал Русецкий.

По словам собеседника RT, сегодня с учётом внешних факторов российская нефть продаётся по цене $55—65 за баррель в зависимости от направления и вида транспорта.

Хотя угроза рецессии в США и Европе может привести к падению мирового спроса на энергосырьё к концу года и спровоцировать падение цен, растущее потребление топлива в Китае должно компенсировать этот риск и поддержать нефтяные котировки, отметил специалист.

«Кроме того, подготовка к осенне-зимнему периоду в Европе запустит новый этап конкуренции за LNG с азиатскими рынками, что приведёт к росту цен на газ и позитивно скажется на котировках нефти. Таким образом, стоит ожидать сохранения текущего уровня сальдо на уровне $6—7 млрд, а это соответствует курсу 80 рублей за доллар», — объяснил он.

Вторым важным моментом, влияющим на курс, но уже через косвенные факторы, специалист назвал внутреннее равновесие — уровень, при котором бюджет России выходит на заложенные в него доходы.

«Бюджет страны на 2023—2024 годы сформирован исходя из рублёвой цены нефти 4,8 тыс. рублей за баррель при заданных объёмах заимствований и расходов ФНБ. Министерство финансов рассчитывает стоимость средней цены на нефть Urals на уровне $54—58 за баррель. Простой расчёт показывает, что, чтобы доходы бюджета пришли к прогнозам, курс должен сложиться на уровне 82—88 рублей за доллар», — рассказал аналитик.

Причём на фоне недавних инициатив Минфина России по изменению расчёта налогов для нефтяных компаний власти теперь могут регулировать размер скидки на продаваемое сырьё. В результате появляется возможность увеличивать доходы бюджета фактически без влияния динамики мировой цены. В то же время расходная часть бюджета зафиксирована законом и не может быть быстро повышена, добавил Русецкий.

Таким образом, как он подчеркнул, в текущей обстановке именно фактор доходов бюджета — основной для курса рубля.

«В целом стоит ожидать сохранения курса вблизи текущих значений. При этом есть возможность увидеть укрепление нацвалюты к концу года до уровня 75—80 рублей за доллар на фоне роста доходов бюджета, снижения дисконта российской нефти, а также потенциального повышения ключевой ставки со стороны Банка России», — заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал данные, согласно которым курс доллара на Мосбирже поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.