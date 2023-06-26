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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 87 рублей

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 07:07 мск растёт на 1,56 рубля, до 86,26 рубля. При этом минутами ранее американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до отметки 87,23 рубля.

Евро дорожает на 2,1 рубля, до 94,44 рубля. При этом ранее европейская валюта уже успела обновить очередной максимум, превысив отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля этого года.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT резкое повышение курса валют в ряде крупнейших российских банков.

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