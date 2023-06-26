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Экономист Беляев объяснил рост курса доллара происходящим в информационном поле

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Полина Полетаева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым курс доллара на Мосбирже поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
Экономист Беляев объяснил рост курса доллара происходящим в информационном поле
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Специалист отметил, что глобальных, то есть относящихся ко всей мировой обстановке, и фундаментальных, относящихся к внутренней экономике России, факторов для роста курса доллара нет.

Он добавил, что на данный момент важную роль в определении курса играют факторы, относящиеся к информационному полю и внутриполитической обстановке в стране.

«У людей первое стремление, когда возникает подобная ситуация, — это попытаться обезопасить свои сбережения. А самый доступный и безопасный, как им кажется, инструмент — уход в иностранную валюту, что и определяет повышенный спрос на доллары. А банки и продавцы валюты, естественно, пользуются ситуацией и поэтому вздувают курс валюты», — объяснил Беляев.

Экономист также обратил внимание на то, что имеет место и «самовозрастающий эффект».

«Когда люди видят, что курс повышается, они не в состоянии оценить длительные перспективы. В итоге это подстёгивает их более активные действия по скупке валют, то есть повышение курса иностранной валюты. Причём чем больше она (валюта. — RT) растёт, тем активнее попытка убежать в актив», — заметил специалист.

По его мнению, поскольку серьёзных факторов для роста валюты нет, а информационный налёт проходит быстро, в ближайшее время будет достигнут потолок курса, а затем произойдёт коррекция.

«Вряд ли потолок превысит 87—89 рублей, а потом начнётся откат. Поскольку наша экономика находится на паузе, и наши предприниматели не могут начать активные действия в экономике, то курс поправится в границах 84 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

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