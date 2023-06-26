Представитель России в МВФ: страны Запада в критическом состоянии из-за уровня госдолга

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что западные страны находятся в критическом состоянии из-за уровня госдолга.

Как он отметил в интервью РИА Новости, в результате ситуации с коронавирусной инфекцией и спада в экономике выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга.

«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причём в том числе западные страны», — сказал он.

Можин добавил, что в основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики.

Ранее Модин заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики.