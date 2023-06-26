Представитель России в МВФ: страны Запада в критическом состоянии из-за уровня госдолга
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Как он отметил в интервью РИА Новости, в результате ситуации с коронавирусной инфекцией и спада в экономике выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга.
«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причём в том числе западные страны», — сказал он.
Можин добавил, что в основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики.
Ранее Модин заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики.