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Представитель России в МВФ: страны Запада в критическом состоянии из-за уровня госдолга

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Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что западные страны находятся в критическом состоянии из-за уровня госдолга.
Представитель России в МВФ: страны Запада в критическом состоянии из-за уровня госдолга
  • Gettyimages.ru
  • © Celal Gunes/Anadolu Agency

Как он отметил в интервью РИА Новости, в результате ситуации с коронавирусной инфекцией и спада в экономике выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга.

«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причём в том числе западные страны», — сказал он.

Можин добавил, что в основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики.

Ранее Модин заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики.

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