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Представитель России в МВФ: фонд уже три раза менял правила кредитования ради Украины

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Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что Международный валютный фонд уже три раза менял правила кредитования ради Украины.
Представитель России в МВФ: фонд уже три раза менял правила кредитования ради Украины
  • РИА Новости

«Ради Украины фонд уже три раза, начиная ещё с 2015 года, менял правила (кредитования. — RT)», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что в третий раз фонд поменял правила настолько, что дал себе полномочия давать кредиты государствам, которые ведут вооружённый конфликт, хотя ранее таким государствам финансирование не давалось.

Ранее Можин заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики.

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