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Представитель России в МВФ: США сами создали ситуацию для поиска альтернативы доллару

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США сами создали ситуацию, при которой страны вынуждены искать альтернативу американскому доллару, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит», — сказал он РИА Новости.

По словам Можина, в мире всё чаще используют другие национальные валюты, в то время как отказ от доллара развивается в мире довольно быстро.

Он также заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики.

Ранее «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.

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