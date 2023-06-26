Представитель России в МВФ: США сами создали ситуацию для поиска альтернативы доллару

США сами создали ситуацию, при которой страны вынуждены искать альтернативу американскому доллару, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит», — сказал он РИА Новости.

По словам Можина, в мире всё чаще используют другие национальные валюты, в то время как отказ от доллара развивается в мире довольно быстро.

Он также заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики.

Ранее «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.