Представитель России в МВФ: США сами создали ситуацию для поиска альтернативы доллару
«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит», — сказал он РИА Новости.
По словам Можина, в мире всё чаще используют другие национальные валюты, в то время как отказ от доллара развивается в мире довольно быстро.
Он также заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики.
Ранее «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.