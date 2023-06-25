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Аналитик Амирагян: продолжение транзита газа через Украину зависит от диалога с Европой

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Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины будет зависеть от интересов потребителей в Европе.
Аналитик Амирагян: продолжение транзита газа через Украину зависит от диалога с Европой
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Widak/NurPhoto

Такое мнение выразил директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

«Решение о продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины будет приниматься с учётом интересов европейских потребителей и с их участием», — цитирует его РИА Новости.

Амирагян отметил, что Словакия, Австрия и Венгрия заинтересованы в сохранении поставок газа из России.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на интервью с украинским министром энергетики Германом Галущенко сообщало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перспективы рынка газа в Европе напрямую зависят от погоды.

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