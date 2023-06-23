Песков: Россия будет прорабатывать все аспекты для защиты своих прав по иску «Нафтогаза»
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.
«В любом случае все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения», — отметил представитель Кремля.
По его словам, российская сторона рассмотрит варианты по обеспечению своих законных прав.
Ранее «Нафтогаз Украины» инициировал взыскание с России компенсации за имущество в Крыму.
В апреле арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.