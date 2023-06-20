Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Казмунайгаз» и Rosneft Deutschland договорились о поставках нефти в Германию на 2023 год

Короткая ссылка
Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» (КМГ) и немецкая Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год.
«Казмунайгаз» и Rosneft Deutschland договорились о поставках нефти в Германию на 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом говорится на сайте казахстанской компании.

«КМГ и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie», — говорится в релизе.

Отмечается, что объём поставок ежемесячно до конца текущего года составит 100 тыс. т.

При этом Берлин рассчитывает увеличить объёмы поставок казахстанской нефти в будущем.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти рассчитывают на поддержку ЕС в обеспечении долгосрочных и стабильных поставок казахстанской нефти по КТК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить