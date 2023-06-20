«Казмунайгаз» и Rosneft Deutschland договорились о поставках нефти в Германию на 2023 год
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Об этом говорится на сайте казахстанской компании.
«КМГ и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie», — говорится в релизе.
Отмечается, что объём поставок ежемесячно до конца текущего года составит 100 тыс. т.
При этом Берлин рассчитывает увеличить объёмы поставок казахстанской нефти в будущем.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти рассчитывают на поддержку ЕС в обеспечении долгосрочных и стабильных поставок казахстанской нефти по КТК.