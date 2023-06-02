Токаев: Казахстан надеется на поддержку ЕС в обеспечении поставок нефти через КТК в Европу
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Токаев отметил, что на данный момент 80% экспорта нефти Казахстана в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум.
«Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Европейского союза для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод», — сказал он.
18 мая Токаев сообщил, что власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай углубит транспортную взаимосвязанность со странами Центральной Азии и увеличит объём трансграничных грузовых перевозок.