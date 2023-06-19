Фурсин рассказал, что столичный бизнес справляется с решением задачи импортозамещения
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
Работа по импортозамещению в Москве ведётся с 2014 года, подчеркнул глава ведомства. В 2022 году этот процесс ускорился в силу объективных причин.
По его словам, внутри компаний начали развиваться мини-корпорации, которые стараются создать всю элементную базу для своего продукта, чтобы максимально локализовать его производство.
«2021—2022-й стали годами кластеризации, когда предприниматели из отраслей или даже смежных отраслей создавали кластеры, объединялись в большие и маленькие компании, чтобы решить конкретную задачу перед отраслью», — подчеркнул Фурсин, отметив, что столичные власти поддерживают такие инициативы.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.