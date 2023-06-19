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Замглавы Минэкономразвития Ильичёв: цель — увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд

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Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв в беседе с RT заявил о планах увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд.
Замглавы Минэкономразвития Ильичёв: цель — увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд
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«В тех документах, которые у нас есть с Китаем, был план по достижению товарооборота в $200 млрд в 2024 году. Мы почти дошли до этого уровня в 2022-м (там было около $186 млрд) и явно перейдём его в этом году. Новая цель, которую мы считаем достижимой в обозримом будущем, это порядка $300 млрд. Пока что идёт дискуссия о том, когда будет реально добиться этой отметки именно по товарообороту. По нашим оценкам, это может произойти к 2030 году», — отметил он.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России и КНР нужно работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции.

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