Замглавы Минэкономразвития Ильичёв: цель — увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв в беседе с RT заявил о планах увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд.

«В тех документах, которые у нас есть с Китаем, был план по достижению товарооборота в $200 млрд в 2024 году. Мы почти дошли до этого уровня в 2022-м (там было около $186 млрд) и явно перейдём его в этом году. Новая цель, которую мы считаем достижимой в обозримом будущем, это порядка $300 млрд. Пока что идёт дискуссия о том, когда будет реально добиться этой отметки именно по товарообороту. По нашим оценкам, это может произойти к 2030 году», — отметил он.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России и КНР нужно работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции.