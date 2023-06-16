Глава Минэнерго Шульгинов рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа

Министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью RT на полях ПМЭФ рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа.

Он ответил на вопрос, каковы ожидания по добыче нефти и газа в 2023-м и 2024 году.

По его словам, по 2023 году добыча нефти и конденсата будет уменьшена по сравнению с прошлым годом.

«Что касается прогноза на этот год, то у нас есть прогноз социально-экономического развития, который мы делаем вместе с Минэкономразвития. Там были положения одни, мы сегодня видим, что всё же снижение добычи будет, примерно 20 млн т от прошлого года», — сказал Шульгинов.

По его словам, ожидается и некоторое снижение по газу, которое будет отличаться от тех прогнозов, которые были несколько месяцев назад.

Шульгинов добавил, что в сентябре прогнозы будут обновлены.

Также министр заявил в интервью RT, что добровольное снижение добычи нефти Россией на 500 тыс. баррелей в сутки не приведёт к потерям для бюджета.