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Глава Минэнерго Шульгинов рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа

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Министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью RT на полях ПМЭФ рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа.
Глава Минэнерго Шульгинов рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа
  • Gettyimages.ru
  • © Jakub Porzycki/NurPhoto

Он ответил на вопрос, каковы ожидания по добыче нефти и газа в 2023-м и 2024 году. 

По его словам, по 2023 году добыча нефти и конденсата будет уменьшена по сравнению с прошлым годом.

«Что касается прогноза на этот год, то у нас есть прогноз социально-экономического развития, который мы делаем вместе с Минэкономразвития. Там были положения одни, мы сегодня видим, что всё же снижение добычи будет, примерно 20 млн т от прошлого года», — сказал Шульгинов.

По его словам, ожидается и некоторое снижение по газу, которое будет отличаться от тех прогнозов, которые были несколько месяцев назад.

Шульгинов добавил, что в сентябре прогнозы будут обновлены.

Также министр заявил в интервью RT, что добровольное снижение добычи нефти Россией на 500 тыс. баррелей в сутки не приведёт к потерям для бюджета.

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