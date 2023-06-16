Шульгинов: Минэнерго не ожидает потерь для бюджета из-за сокращения добычи нефти
- РИА Новости
Министр ответил на вопрос, повлияет ли на поступления в российский бюджет то, что Россия решила продлить добровольное снижение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года.
Он отметил, что добровольное снижение добычи не только в России, но и в других странах ОПЕК проводится для того, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.
«Балансировка заключается в том, что спрос возрастёт, как мы считаем, после восстановления экономик некоторых стран и, я думаю, что цены в четвёртом квартале даже могут увеличиться, поэтому мы не ожидаем таких потерь для бюджета, связанных именно с добровольным сокращением», — сказал он.
5 июня организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего показателя добычи альянса.