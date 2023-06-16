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Орешкин: инфляция в России низкая, но надо следить за трендом её роста

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Помощник российского президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ заявил, что инфляция в России имеет тренд плавного роста, но необходимо следить за её ростом.
Орешкин: инфляция в России низкая, но надо следить за трендом её роста
  • РИА Новости

«По факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня. — RT), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть», — цитирует его ТАСС.

По словам Орешкина, необходимо, чтобы реакция была не со стороны Центробанка в виде повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства — с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением.

Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой, добавил он.

Помощник президента также высказал мнение, что Россия за год справилась с инфляцией.

Ранее в Центробанке спрогнозировали рост годовой инфляции в ближайшие месяцы из-за нарастания ценового давления.

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