Орешкин: инфляция в России низкая, но надо следить за трендом её роста
- РИА Новости
«По факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня. — RT), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть», — цитирует его ТАСС.
По словам Орешкина, необходимо, чтобы реакция была не со стороны Центробанка в виде повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства — с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением.
Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой, добавил он.
Помощник президента также высказал мнение, что Россия за год справилась с инфляцией.
Ранее в Центробанке спрогнозировали рост годовой инфляции в ближайшие месяцы из-за нарастания ценового давления.