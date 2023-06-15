В ЦБ России спрогнозировали рост инфляции в ближайшие месяцы
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«В ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчёта годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года показатель годовой инфляции продолжит повышаться», — говорится в материалах ЦБ о динамике потребительских цен.
По прогнозу регулятора, в 2023 году уровень годовой инфляции составит 4,5—6,5%, а к 2024 году вернётся к 4%.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что годовая инфляция в России выйдет на уровень 5%.
По словам главы государства, в настоящее время инфляция составляет 2,3%.