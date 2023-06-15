Аналитик Юшков объяснил рост цен на газ в Европе увеличивающимся спросом в Азии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные о том, что биржевые цены на газ в Европе растут на 13,6% и почти достигли $500 за 1 тыс. куб. м.

Одним из факторов Юшков назвал увеличивающийся спрос на газ в Азии, прежде всего со стороны Китая. Он добавил, что Европа и Азия начинают «конкурировать между собой».

Кроме того, по словам эксперта, в Европе начинается настоящее лето.

«Последние годы подобные изменения (лето становится жарче и жарче), приводят к тому, что в Европе сформировался второй пик потребления энергоносителей», — рассказал специалист.

По его словам, у других источников энергии, помимо газа, «начинаются проблемы».

«Зимой было очень тепло, но при этом выпало мало снега, это привело к тому, что уже сейчас гидроэлектростанции вырабатывают очень мало энергии. На многих объектах атомной энергетики продолжаются ремонты. В прошлом году европейцы заявляли, что, когда у них была засуха, водохранилища при атомных станциях либо пересыхали, либо вода в них была слишком тёплая, чтобы охлаждать ядерные реакторы, поэтому и атомная энергетика работала плохо. В предыдущие годы во время засухи ещё и безветренная погода устанавливалась, поэтому выработка возобновляемой энергетики тоже была маленькая», — подчеркнул аналитик.

Он также отметил, что, как только биржевая цена на газ пошла вверх, закупка его тоже начала увеличиваться.

«Компании пытались поймать низ цены для того, чтобы купить газ в подземные хранилища как можно дешевле. Сейчас, когда пошла цена вверх, спешат ещё больше купить для того, чтобы не покупать по более высоким ценам для закачки в подземные хранилища», — считает собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что биржевые цены на газ в Европе растут на 13,6% и почти достигли $500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE.