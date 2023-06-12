Bloomberg: Евросоюз рассматривает возможность хранения газа в ПХГ на Украине

Чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м, сообщает Bloomberg.

Такое решение может быть принято из-за вероятного переизбытка газа в ЕС, где ПГХ сейчас заполнены более чем на 70%.

Для этих целей рассматривается Бильче-Волицко-Угерское хранилище, которое находится в 96 км от Польши, оно легко подключается к энергосистемам ЕС, учитывая, что Украина долгие годы играет роль транзитной страны.

Как утверждает агентство, это может стать важной частью усилий блока по обеспечению безопасности энергопоставок «и противодействию Владимиру Путину».

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — говорится в заявлении немецкой коммунальной компании RWE AG, которая в прошлом уже использовала украинское хранилище.

При этом, чтобы сделать хранение газа на Украине «жизнеспособным», цены на него должны упасть достаточно низко, считают авторы.

5 июня Еврокомиссия сообщила, что газовые хранилища Евросоюза заполнены почти на 70%.

Энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.