Еврокомиссия: газовые хранилища ЕС заполнены почти на 70%

Газовые хранилища Евросоюза на сегодня заполнены почти на 70%, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Как вы знаете, целью является заполнить хранилища на 90% к 1 ноября, на сегодня они заполнены почти на 70%», — цитирует его РИА Новости.

В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.

Энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.