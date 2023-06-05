Еврокомиссия: газовые хранилища ЕС заполнены почти на 70%
- РИА Новости
«Как вы знаете, целью является заполнить хранилища на 90% к 1 ноября, на сегодня они заполнены почти на 70%», — цитирует его РИА Новости.
В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.
Энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.