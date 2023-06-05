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Еврокомиссия: газовые хранилища ЕС заполнены почти на 70%

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Газовые хранилища Евросоюза на сегодня заполнены почти на 70%, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
Еврокомиссия: газовые хранилища ЕС заполнены почти на 70%
  • РИА Новости

«Как вы знаете, целью является заполнить хранилища на 90% к 1 ноября, на сегодня они заполнены почти на 70%», — цитирует его РИА Новости.

В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.

Энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.

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