Биржевые цены на газ в Европе растут на 13,6% и почти достигли $500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE.

Об этом сообщает РИА Новости.

В 11:21 мск июльские фьючерсы по индексу TTF растут на 13,6%, до $485,8 за 1 тыс. куб. м. В ходе торгов цена поднималась на 16% и почти достигала $500.

Как ранее писало агентство Bloomberg, чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м.

Энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.