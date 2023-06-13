Более 300 инновационных решений ввёл столичный производитель грузоподъёмных систем за 10 лет
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Об этом сообщает НСН.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, среди таких проектов автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора.
«Все изделия разрабатываются специалистами компании в собственном конструкторском бюро», — отметил он.
За всё время компании удалось в четыре раза увеличить производственную площадку, пополнив парк оборудования высокотехнологичными станками.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток».