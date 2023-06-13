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Более 300 инновационных решений ввёл столичный производитель грузоподъёмных систем за 10 лет

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В Москве производитель гидравлических грузоподъёмных систем и автоматических парковок PANDA LIFT за десять лет реализовал более 300 инновационных проектов.
Более 300 инновационных решений ввёл столичный производитель грузоподъёмных систем за 10 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, среди таких проектов автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора.

«Все изделия разрабатываются специалистами компании в собственном конструкторском бюро», — отметил он.

За всё время компании удалось в четыре раза увеличить производственную площадку, пополнив парк оборудования высокотехнологичными станками.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток».

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