Более 300 инновационных решений ввёл столичный производитель грузоподъёмных систем за 10 лет

В Москве производитель гидравлических грузоподъёмных систем и автоматических парковок PANDA LIFT за десять лет реализовал более 300 инновационных проектов.

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