Мантуров заявил о готовности России наращивать экспортные поставки минеральных удобрений
- РИА Новости
«Что касается увеличения объёмов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией», — сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт 14—17 июня.
29 мая группа «Уралхим-Уралкалий» сообщила, что Россия доставила в кенийский порт Момбаса партию удобрений объёмом 34 тыс. т.
Предыдущая поставка из порта в ЕС, состоящая из 20 тыс. т сложных удобрений, была официально передана Малави в начале марта 2023 года.