Мантуров заявил о готовности России наращивать экспортные поставки минеральных удобрений

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023 заявил, что Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений.

«Что касается увеличения объёмов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт 14—17 июня.

29 мая группа «Уралхим-Уралкалий» сообщила, что Россия доставила в кенийский порт Момбаса партию удобрений объёмом 34 тыс. т.

Предыдущая поставка из порта в ЕС, состоящая из 20 тыс. т сложных удобрений, была официально передана Малави в начале марта 2023 года.