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Мантуров заявил о готовности России наращивать экспортные поставки минеральных удобрений

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Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023 заявил, что Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений.
Мантуров заявил о готовности России наращивать экспортные поставки минеральных удобрений
  • РИА Новости

«Что касается увеличения объёмов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт 14—17 июня.

29 мая группа «Уралхим-Уралкалий» сообщила, что Россия доставила в кенийский порт Момбаса партию удобрений объёмом 34 тыс. т.

Предыдущая поставка из порта в ЕС, состоящая из 20 тыс. т сложных удобрений, была официально передана Малави в начале марта 2023 года.

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