Россия доставила в кенийский порт Момбаса партию удобрений объёмом 34 тысячи тонн
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«Партия является второй гуманитарной отправкой удобрений Группы, находящихся в европейских портах и на складах, развивающимся странам, которые столкнулись с угрозой нехватки продовольствия. Предыдущая поставка из порта в ЕС, состоящая из 20 тыс. т сложных удобрений, была официально передана Малави в начале марта 2023 года», — отметила пресс-служба.
Обе поставки были осуществлены при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала суда для транспортировки удобрений.
Группа же оплатила услуги морского фрахта и прочие транспортные расходы.
В общей сложности группа «Уралхим-Уралкалий» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. т минеральных удобрений.
В апреле замглавы МИД России Сергей Вершинин отмечал, что Россия готовит две партии удобрений для отправки в Кению и Нигерию.