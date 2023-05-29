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Россия доставила в кенийский порт Момбаса партию удобрений объёмом 34 тысячи тонн

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Россия доставила в кенийский порт Момбаса партию удобрений объёмом 34 тыс. т, сообщила группа «Уралхим-Уралкалий». Сейчас ведутся работы по выгрузке поставки, состоящей из хлористого калия, карбамида и NPKS-удобрений.
Россия доставила в кенийский порт Момбаса партию удобрений объёмом 34 тысячи тонн
  • Gettyimages.ru

«Партия является второй гуманитарной отправкой удобрений Группы, находящихся в европейских портах и на складах, развивающимся странам, которые столкнулись с угрозой нехватки продовольствия. Предыдущая поставка из порта в ЕС, состоящая из 20 тыс. т сложных удобрений, была официально передана Малави в начале марта 2023 года», — отметила пресс-служба.

Обе поставки были осуществлены при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала суда для транспортировки удобрений.

Группа же оплатила услуги морского фрахта и прочие транспортные расходы.

В общей сложности группа «Уралхим-Уралкалий» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. т минеральных удобрений.

В апреле замглавы МИД России Сергей Вершинин отмечал, что Россия готовит две партии удобрений для отправки в Кению и Нигерию.

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